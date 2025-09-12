La avería de un tren corta la línea entre Boñar y La Ercina

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La avería de un tren mantuvo cortado el servicio en la línea de ancho métrico León-Guardo, interrumpido en el tramo entre Boñar y La Ercina. Doce pasajeros tuvieron que ser trasbordados desde el convoy averiado al transporte alternativo por carretera que se ha activado. El servicio, según Adif, quedaba restablecido a las 8.20 horas de la mañana. Aunque se desconocen las causas concretas de la avería, parece ser que tuvo su origen en un problema de la autopropulsión.