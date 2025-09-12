Diario de León

La avería de un tren corta la línea entre Boñar y La Ercina

Se ha activado un plan de transporte alternativo

Estado que presentaba la unidad averiada.

Estado que presentaba la unidad averiada.DL

La avería de un tren mantuvo cortado el servicio en la línea de ancho métrico León-Guardo, interrumpido en el tramo entre Boñar y La Ercina. Doce pasajeros tuvieron que ser trasbordados desde el convoy averiado al transporte alternativo por carretera que se ha activado. El servicio, según Adif, quedaba restablecido a las 8.20 horas de la mañana. Aunque se desconocen las causas concretas de la avería, parece ser que tuvo su origen en un problema de  la autopropulsión.

