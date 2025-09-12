La Junta aumenta hasta el 75% las ayudas para crear nuevas empresas en zonas afectadas por los incendios

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Las empresas que se constituyan en localidades afectadas por los incendios forestales de 2025 puedan acceder al porcentaje máximo de ayuda del 75 por ciento sobre el coste subvencionable. Se incrementa así la ayuda que partía del 35 por ciento, según recogió hoy el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) que aprobó la modificación de las bases reguladoras de la línea de ayudas destinadas a la creación de empresas, gestionadas por la Consejería de Economía y Hacienda a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (Icecyl).

La medida busca incentivar la recuperación económica en las zonas más castigadas por los incendios, reforzando el compromiso del Gobierno autonómico con el desarrollo territorial equilibrado y la resiliencia empresarial.

Esta línea de subvenciones tiene como objetivo promover el emprendimiento y facilitar la financiación de proyectos de inversión, apoyando la adquisición de activos materiales e inmateriales, así como los gastos necesarios para la puesta en marcha de nuevas actividades económicas.

Las ayudas se pueden solicitar a través de la web ayudas creación empresas y el plazo de presentación de solicitudes comienza mañana y se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2025.

Esta ayuda forma parte del plan extraordinario de 47 medidas y una dotación inicial de 114 millones de euros que incluye actuaciones para reparar viviendas, infraestructuras, caminos rurales y patrimonio cultural. El objetivo es garantizar la sostenibilidad de los negocios a corto plazo y crear condiciones favorables para el desarrollo económico en el medio rural tras los incendios.