Ester Muñoz pregona las fiestas de Mansilla de las Mulas

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Mansilla de las Mulas contó este sábado con presencia de la actual portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, que fue la encargada de pronunciar el pregón con el que se abren oficialmente las Fiestas de la Virgen de Gracia. Acompañada por la alcaldesa, Camino Lozano, Muñoz, abrió las celebraciones con un discurso en el que reivindicó la importancia de mantener vivas las costumbres populares que cada año reúnen a vecinos y visitantes en Mansilla. La pregonera agradeció la invitación del Ayuntamiento y animó a los mansilleses y a quienes se acercan estos días a disfrutar de un programa repleto de actividades culturales, gastronómicas y musicales.