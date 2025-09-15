Sin pastores habrá "un fuego desde León a Madrid»

Lo dijo hace muchos años José Álvarez Pozal, ‘serrano’ de Torre de Babia que fue mayoral de la ganadería Granda en Extremadura, y lo recogió el Pastor Mayor de los Montes de Luna 2025, Fulgencio Fernández: «Vas a ver que si desaparecemos nosotros —los pastores— va a haber un fuego que empiece aquí y acabe en Madrid».

Este año no llegaron las llamas a Madrid pero asolaron por los cuatro costados a la provincia de León y en la Fiesta del Pastor de Los Barrios de Luna se puso de relieve la importancia de este oficio milenario para conservar los montes y otros espacios naturales. Y es que, como dijo Pozal, el problema no es el futuro de las ovejas, sino que no haya quien las pastoree.

Jesús Darío Suárez fue investido como Mayoral de los Montes de Luna por los pastores mayores.DL

La 48ª edición de la fiesta, que coincidió con la fiesta local del Cristo en Los Barrios de Luna, otorgó el título de rabadanes a José Antonio Fernández Fernández, de Los Barrios de Luna, que cumple cincuenta años en el oficio y a Miguel Ángel Delgado Fernández, de Villoria de Órbigo, que ejerció el oficio hasta el año pasado.

La tradicional fiesta que encumbra el oficio milenario y la trashumancia está declarada de interés turístico provincial desde 1998 y aspira a ser reconocida como de interés turístico regional, como recordó el alcalde, Jesús Darío Suárez, lanzando el guante al delegado de la Junta en León, Eduardo Diego.

Jesús Suárez fue investido por el concejo de pastores mayores con el título excepcional de Mayoral de los Montes de Luna por su labor durante 36 ediciones de los 38 años como regidor, «conscientes de que la figura de Mayoral siempre ha llevado aparejada en el mundo de la trashumancia el sello distintivo de esfuerzo, honorabilidad, lealtad, dignidad e integridad».

Manuel Morán con un pequeño hatajo de ovejas.GAITERO

El nuevo pastor mayor recogió el testigo y los atributos —el gancho, el zurrón y el título— de su antecesora Marina Pollán, bañezana y directora del Instituto de Salud Carlos III. «Cuando me levantaba, mi abuela Josefa, con la que me crié, ya había prendido la cocina y cuando sonaba el turullo del pastor empezaba la vida», relató Fulgencio Fernández. Era Joaquín, que mientras recogía las ovejas para la vecera, «además de soltar las ovejas del corral de la abuela cogía una cesta de leña y se la dejaba en la puerta para que no tuviera que salir».

Para aquel niño «los pastores eran unos señores que te dejaban la leña a la puerta de casa». Con el tiempo estudió medicina y con la práctica se hizo escritor, periodista y cronista oficial de la provincia de León, pero todavía hoy cree que «los pastores son los que nos dejan la leña a la puerta de casa».

«Los pastores también son los que hacen la magia», añadió al recordar cuando Joaquín le traía algún fruto en su zurrón y le decía: «Me las ha dado la Vieja del Monte para ti». Pero la Vieja del Monte, «no existe. Existen las personas que te dicen que traen cosas a los niños de su parte. Como años después lo viviría una de sus hijas con Luciano, otro pastor.

El niño se convirtió en el tío Ful. Y empezó a visitar pastores en chozos y cañadas. «Los pastores me enseñaron, además de la solidaridad y la magia, a pensar», subrayó al recordar una anécdota con Paco Morgado, pastor trashumante que viene a pie desde Extremadura y a pie volverá con su rebaño. Cuando alguien le preguntó si tenía luz en el chozo se tomó su tiempo en responder: «Sí, por supuesto. Pero solo de día».

Fernández defendió al lobo como el «mejor animal del mundo después del Papa», como decía Joaquín, e lanzó el gancho verbal a los políticos: «La próxima vez que dicteis normas sobre montes, sebes, ríos, ovejas, mastines o cabras, cerrad el despacho de León, Valladolid o Madrid y subid a escribirlo a un chozo de pastores».

La Fiesta del Pastor se cerró con los premios a mastines, careas y ovejas. 'Compromiso', de Manuel Morán, de Los Barrios de Luna, se alzó con el trofeo Emilio Álvarez a mejor mastín ganadero y 'Amadeo de los Zumbo's, de Mario Alonso, de Azadinos, con el premio a mejor mastín en el morfológico.

