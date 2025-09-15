Diario de León

UGT pide a la Junta una UME que atienda todo tipo de emergencias

El sindicato exige mejoras retributivas, recursos y más medios

Representantes de UGT presentan sus propuestas para un nuevo dispositivo antiincendios en la Comunidad.Miriam Chacón

ICAL
Valladolid

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha reclamado a la Junta una especie de «UME civil», una unidad especializada que atienda todo tipo de emergencias, no solo incendios forestales, con «personal estable y formado», una demanda que el sindicato ha realizado «desde hace tiempo», tal y como señaló el vicesecretario de Administración Autonómica y Diálogo Social de UGT, Carlos Arenas.

Junto al secretario general de UGT Servicios Públicos de Castilla y León, Tomás Pérez; la secretaria de Acción Sindical y Formación, Sara Molledo, y el responsable de Agentes Medioambientales, Francisco Camuñas, Arenas expuso el organigrama del Gobierno autonómico debe incluir «algún tipo de organismo, incluso una consejería, que se dedique a las emergencias, dentro de la cuál entraría el operativo contra incendios, pero también emergencias sanitarias o climáticas, que esté bien formado y que sea público cien por cien».

Esta será una de las principales «exigencias» del sindicato a partir de la próxima reunión del Diálogo Social en materia de medio ambiente, cuyo acuerdo concluye el 31 de diciembre. «Empezaremos a negociar bajo esa premisa», comentó Arenas, quien indicó que ya se lo han traslado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Igualmente, exigió mejoras retributivas, recursos y medios «del siglo XXI y no del XIX», y estimó en 6.000 los trabajadores necesarios para afrontar los grandes incendios del futuro. Sin embargo, Camuñas explicó que «si los 4.700 actuales fueran públicos, profesionales y formados, nos daríamos por contentos».

