El PP de León explica a los alcaldes las reformas legales para el anillo de seguridad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PP de León destaca las reformas legales que promoverá la Junta de Castilla y León para facilitar que los ayuntamientos tengan «las herramientas necesarias» para que puedan ejecutar los anillos de seguridad contra los incendios forestales en los entornos de sus localidades, incluidas las fincas de titularidad privada.

En un comunicado, señala que esta iniciativa fue comunicada a las decenas de alcaldes y portavoces que han participado estos días en las reuniones con la dirección provincial, encabezada por el presidente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el secretario provincial, Eduardo Diego, en las que han explicado las medidas que se están poniendo en marcha desde la Administración autonómica para «acelerar» la reconstrucción y «no dejar abandonado a ningún leonés» afectado por los incendios forestales de este verano que incluye las ayudas a los ganaderos y agricultores.

Este cambio normativo permitirá que los ayuntamientos acometan las labores de desbroce y limpieza en las áreas periurbanas que contempla la legislación actual incluso en aquellas fincas que sean de propiedad privada, lo que hasta ahora era una de las grandes dificultades para llevarlo a cabo, tal y como expusieron los propios regidores.