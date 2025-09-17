El PP denuncia el “abandono” de Correos a las zonas rurales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Partido Popular de la Diputación denuncia el “abandono” de las zonas rurales por la “falta de previsión” de Correos que está dejando sin reparto durante los meses de septiembre y octubre por falta de carteros.

La empresa pública no ha cubierto con sustitutos las vacaciones de los carteros rurales durante los meses de septiembre y octubre que provoca que los vecinos no tengan reparto de servicio postal durante este período.

Esta situación provoca que no “se están recibiendo” comunicaciones para citas médicas, notificaciones del juzgado o multas, con el consiguiente ‘perjuicio’ para los leoneses que vivien en los pueblos que “pueden perder citas médicas o, incluso, que pueden no poder acogerse a la reducción del coste de multas por pronto pago”.

Los populares denuncian que “esta situación se está agravando” en los últimos años porque “no se están cubriendo las plazas” para suplir las vacaciones de los carteros que cubren las zonas rurales, una dinámica que “se está consolidando con los años” por falta de interés de la compañía pública.

Los carteros rurales tienen, a su vez, una labor esencial en las zonas donde no existen oficinas bancarias porque son, también, “portadores de efectivo” para los habitantes de los pueblos que han sufrido el sucesivo cierre de las oficinas bancarias por parte de las entidades financieras.