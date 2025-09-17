PP exige a la Diputación una "implicación mayor" para ayudar en la prevención de incendios

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

El PP de León ha exigido este miércoles a la Diputación una "implicación mayor" con los municipios afectados por los incendios forestales en labores de prevención que vaya más allá de sumarse a las iniciativas promovidas por la Junta de Castilla y León, ha informado la formación popular en una nota de prensa.

"La Diputación tiene que estar cerca de los ayuntamientos pero no sólo sumándose a las iniciativas que parten de la Junta, sino con proyectos propios que añadir a lo que ya anunció el presidente Mañueco", ha remarcado el PP tras la convocatoria realizada por la Diputación a los 114 municipios con mayor riesgo forestal incluidos en el Plan Infocal.

Este partido ha recordado que la Junta de Castilla y León se comprometió a financiar al 100% la compra de maquinaria pesada como bulldozers y motoniveladoras para facilitar las labores de desbroce, limpieza de cortafuegos y ejecución de los perímetros urbanos, vehículos que se entregarán a la Diputación.

A su vez, la Administración autonómica también cofinanciará con la institución provincial los estudios técnicos necesarios para evaluar la situación de las bocas de riego, las tomas de agua y los hidrantes necesarios para que las labores de extinción de incendios se lleven a cabo "con las mejores garantías".

La tercera acción comprometida por la Junta es asumir al 50% con la Diputación el coste de realización de los planes de actuación de emergencia por incendios que tiene que ejecutar cada municipio con el fin de tener una guía práctica de cómo actuar en caso de incendio, sobre todo, en aquellos municipios considerados de especial riesgo forestal.

En este sentido, el PP ha apuntado que la Administración autonómica cuenta con una aplicación que "facilita a los ayuntamientos la realización de estos planes".

También ha incidido en que la Diputación sea "ágil y rápida" en la gestión de las diferentes iniciativas "siguiendo el modelo que ha marcado la Junta" para que "cuanto antes se pongan en marcha", a la vez que han recordado que la institución tiene todavía remanentes con el que financiar estas acciones. EFE

