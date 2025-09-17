Caboalles de Abajo sufre un nuevo incendio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Otro incendio se suma a la larga lista que ha sufrido la provincia de León estos últimos meses.

Según informa el sistema de información de incendios de la Junta de Castilla y León (INFOCAL), el fuego se ha declarado a las 16:45 en la localidad de Caboalles de Abajo, dentro del municipio de Villablino y la comarca de Villablino.

En estos momentos, el fuego permanece activo y se encuentra en fase de perimetración, con el objetivo de delimitar la superficie afectada. Se desconocen las causas.