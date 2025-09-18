Comienza a cotizar el girasol en la Lonja de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La sesión de la Lonja de León ha comenzado a cotizar el girasol, puesto que la estabilidad climática y las altas temperaturas registradas en verano han adelantado el ciclo, y la humedad del grano es ya la idónea para su cosecha, ha explicado en un comunicado.

El precio marcado por la Lonja promedia las transacciones realizadas y ha quedado fijado a 425 euros por toneladas para el girasol tipo y a 515 euros para el girasol alto oleico.

En León en la presente campaña hay sembradas 7.923 hectáreas de girasol de secano y 4.935 hectáreas de regadío; en cuanto a los rendimientos se esperan que sean muy «decepcionantes» en secano, en el entorno de los 850 kilos por hectárea.