UGT-Fica ha vuelto a levantar la voz para exigir que se retome la Fundación Anclaje para la planta de Azucarera en La Bañeza. Cuatro meses después de que la compañía anunciase el cierre de sus instalaciones, el sindicato asegura que la empresa «ha mostrado una falta total de ética y moral además de una lamentable gestión» en una bajada de trapa que califica de «despropósito» y de «auténtico circo».

UGT ha emitido un comunicado en el que explica que «han pasado más de dos meses desde la última reunión en la que Azucarera adquirió un compromiso de soluciones industriales para La Bañeza, para paliar el nuevo golpe para la comarca que ha supuesto el cierre de su planta. En aquel momento, el compromiso fue que El Grupo de Trabajo de la Fundación Anclaje volvería a reunirse para escuchar propuestas de la empresa que ayudasen a un proceso de reindustrialización. Sin embargo, no hay indicios de que esa reunión tenga previsión». Por ese motivo, ha solicitado formalmente que se retome el Grupo de Trabajo de la fundación.

Según la agrupación sindical, en las instalaciones bañezanas quedan una treintena de trabajadores después de la salida de muchos que ellos que se produjo a finales de agosto. De los que quedan, habrá una nueva salida en octubre y que el resto lo hará en diciembre. En este sentido, explica que se está respetando el acuerdo, aunque la situación actual pone de manifiesto que «Azucarera se ha reído de todos» y que «UGT no se equivocó en sus previsiones cuando se anunció el cierre».

La secretaria general de UGT-Fica Castilla Y León, Sandra Vega, afirma que ha habido «una falta de compromiso, de moralidad y de ética en una gestión deleznable que ha dejado una importante herida en el tejido económico de La Bañeza y de toda la provincia de León». Vega ha explicado que la Mesa de la Fundación Anclaje solo puede ser convocada por la Junta de Castilla y León y por eso el sindicato ha hecho esta reclamación «tras esperar un tiempo más que prudencial sin obtener respuesta».

El Grupo de Trabajo, según confirma el sindicato, contará a partir de ahora con la participación del secretario general de UGT FICA León, Rene Rodríguez, «ya que el mayor impacto del

proceso de restructuración y donde realmente ha creado un grave problema industrial es en La Bañeza».

La respuesta de la Junta

Por su parte, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, invitó ayer a la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (UGT) de Castilla y León a solicitar una reunión de la Fundación Anclaje, como miembro de la entidad, para abordar el cierre de la planta de Azucarera en La Bañeza.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo recordó que el sindicato es uno de los integrantes de esta Fundación, por lo que si lo pide, se convocará una nueva reunión con el objetivo de abordar la situación y el futuro de la empresa. Así respondió la administración autonómica a las críticas de UGT que este jueves recordó que han pasado más de dos meses desde la última reunión.