Nace en León el primer pollo de pigargo europeo, extinto en España

El nacimiento en 2025 en León del primer pollo de pigargo europeo (Haliaaetus albicilla) en España representa un momento histórico para la conservación de la naturaleza en el país. Así lo ha trasladado en un comunicado el Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (Grefa), responsable del plan inicial del Proyecto Pigargo, con su puesta en marcha en 2021, que abarca la consolidación de una población reproductora de pigargo europeo en España. La primera reproducción exitosa de una pareja de la especie marca uno de los grandes hitos para alcanzar ese objetivo.

Este logro se ha producido en la provincia de León, dentro de las zonas óptimas para la especie que fueron analizadas en el estudio de viabilidad del proyecto, donde ha sido clave la colaboración de la Junta de Castilla y León. También se ha contado con el apoyo técnico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y de agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León en el marcaje con GPS en nido del primer pollo de pigargo europeo, un macho, nacido en España tras la extinción de su especie, considerada el águila más grande de la fauna europea, en el país.

Los progenitores son dos pigargos reintroducidos de 4 años de edad, el macho Pimiango y la hembra Mansolea, cuyos nombres hacen honor a la localidad asturiana que acoge el proyecto de reintroducción de la especie y a su dialecto, respectivamente. La ubicación del nido no se ha desvelado públicamente para evitar cualquier perturbación para esta pareja primeriza de pigargo europeo y su pollo.

El Proyecto Pigargo responde a la aprobación en 2018 del «Listado de especies extinguidas en todo el medio natural español», y la inclusión del pigargo europeo en este inventario oficial al entender que se trataba de una especie autóctona de la fauna española dada por desaparecida.

En agosto de 2021 los primeros ejemplares fueron trasladados desde Noruega a Asturias y emplazados en un recinto de aclimatación en Pimiango, en el concejo asturiano de Ribadedeva, como paso previo a su liberación definitiva. De los 25 individuos liberados en España desde entonces por el Proyecto Pigargo, 17 sobreviven en la actualidad y 12 se encuentran emparejados. Grefa ha destacado que estos datos muestran que la supervivencia, adaptación y tasa de emparejamiento de los pigargos reintroducidos hasta la fecha es muy alta.

«Hay que felicitarse y celebrar como un éxito el nacimiento de este primer pollo, con poco más de veinte ejemplares liberados y en tan solo cuatro años de proyecto, un resultado emocionante que nos permite confiar en que se produzcan más reproducciones la próxima temporada», ha indicado Ernesto Álvarez, presidente de Grefa

