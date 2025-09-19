Asturias dejará abatir lobos en las reservas de caza

Publicado por Agencias Oviedo Creado: Actualizado:

El Gobierno del Principado de Asturias permitirá matar lobos a cazadores de las reservas en las que hayan aumentado los daños al ganado, con el objetivo de «mejorar la eficacia del plan de gestión».

En un comunicado difundido este viernes, el Gobierno del Principado ha apuntado que la autorización de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria se plantea como «método de control complementario».

Con ello, los cazadores de las reservas regionales en las que se haya detectado un mayor número de daños en el ganado doméstico podrán disparar al lobo en las cacerías programadas para capturar otras especies.

El objetivo de esta medida, recogida en el plan de gestión del lobo, es «aumentar la eficacia de las extracciones", ha resaltado el Gobierno asturiano.

Con este fin, comenzará a aplicarse en cacerías de aquellas reservas en las que hayan aumentado los ataques al ganado, según una actualización de datos realizada entre enero y agosto de este año.

Por otro lado, y en una primera fase, la consejería ha pedido a los cotos regionales de caza más afectados por los daños la participación de su guardería en los controles para actuar conjuntamente con los agentes del Medio Natural del Principado.

Medio Rural ha autorizado la extracción, a lo largo de un año, de un máximo de 53 lobos sobre una población mínima estimada de 345 ejemplares en Asturias, según anuncio el pasado abril. El dato está recogido en el programa anual de control previsto en el Plan de Gestión del Lobo, que se ha retomado tras la salida de este animal del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Especial Protección (Lespre).

Precisamente el pasado lunes, el Gobierno ha afirmado que «el lobo se encuentra en España en estado desfavorable", mientras que el Partido Popular ha advertido al Ejecutivo de que no enviar a la Comisión Europea el informe sexenal sobre el estado de esta especie «es delito».

"El conocimiento técnico y científico basado en los datos objetivos proporcionados por las propias comunidades autónomas y que atiende a prescripciones técnicas y de formato establecidas por la Comisión Europea es claro, cristalino, el lobo se encuentra en España en estado desfavorable", ha zanjado este lunes el Comisionado para la Economía Circular, Alejandro Dorado Nájera, durante su intervención en la Comisión Mixta para la Unión Europea. Así lo ha manifestado Dorado Nájera al ser preguntado por el Grupo Parlamentario Popular por el motivo por el que el Gobierno no ha enviado a la Comisión Europea el informe sexenal exigido en cumplimiento del artículo 17 de la Directiva hábitats sobre estado de conservación de las especies, en concreto en lo relacionado con el estado de conservación del lobo, en el plazo establecido.