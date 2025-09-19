Manuel Sierra ya es hijo predilecto de Villablino

«Aquí estoy de vuelta a esta también mi casa, traído por vuestra generosidad, cual hijo prodigo, que vuelve con lo mejor que aprendió, que tal vez sea su oficio ». Con estas palabras se dirigió el artista Manuel Sierra a los asistentes en el acto de reconocimiento del Ayuntamiento para nombrarle hijo predilecto de Laciana. La jornada tuvo lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento de Villablino, que se quedó pequeño para albergar al numeroso público que se encontraba presente, lo que emocionó especialmente a Sierra quien, arropado por su familia y amigos, recordó sus orígenes, sus padres, su familia y a sus amigos de Laciana, sin olvidarse, de reconocer la labor de otros pintores «cuanto menos de esta tierra, pero en general también»

Tras su intervención, Manuel Sierra dejó plasmada su rúbrica en el libro de firmas del ayuntamiento y el acto continuó en la Casa de Cultura de Villablino, en donde el artista ofreció una charla para el alumnado de los IES Valle de Laciana y Obispo Argüelles, así como el público en general, recordando su vida y obras.

Por su parte, el alcalde de Villablino, Mario Rivas, destacó la gran cantidad de público asistente y recordó que era «algo que se le debía» y señaló las innumerables muestras de la obra del artista en Laciana, desde el cartel del campeonato de Alpino en línea hasta sus pinturas murales. Cabe recordar que el primer mural que realizó este artista en Laciana fue en la Casa de Cultura como encargo del que fuera alcalde de aquella, Manuel Barrero.

Por parte de Podemos-IU señalaron que este reconocimiento es más que merecido, calificandolo como un artista que «ha enarbolado la bandera de la lucha por la libertad, la justicia y la igualdad». Desde el Partido Popular alabaron este acto, recordando que fue un acuerdo unánime de todos los grupos políticos, si bien lamentaron que se utilizara para hablar de politica y atacar a su grupo, ya que, según explicaron, se dijeron frases como que «los pájaros de Sierra se comen las gaviotas del PP».

El nombramiento de este artista fue propuesto en el año 2019 por el grupo Laciana Avanza y su idea ha sido retomada en el actual mandato por el grupo político Podemos-Izquierda Unida mediante una moción que contó con el apoyo unánime del resto de partidos.