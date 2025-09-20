Garrafe se da cita en la romería de Las Manzanedas

Vuelve la romería de Las Manzanedas a su cita con el calendario del otoño leonés y este lunes, a partir de las 12:30 de la mañana, los vecinos de Garrafe de Torío, y quien quiera acercarse a la zona disfrutarán en el Santuario de la Virgen de Manzaneda de la festividad que se dedica a la patrona del ayuntamiento, bien cercano a la capital.

El calendario de actividades contempla una misa solemne y la procesión, con la presencia de los pendones del municipio, poco después de la hora del ángelus. También estarán presentes los bailes tradicionales, que correrán de la mano del grupo Aguzo.

A las 14.30 horas está programado la comida campestre, con paella, chicharro de tino y todo ello regado con el vino tradicional de la tierra. El precio es de tres euros para todos los asistentes.

Desde las 17.00 horas se programan actividades de juegos infantiles y a la misma hora el calendario de competición de la tradicional lucha leonesa hace parada en Garrafe de Torío, con un corro a cuya finalización se ofrecerá una degustación de cecina de chivo de Vegacervera.

El primer lunes después del 15 de septiembre es la fecha que se programa cada año para esta romería, que cita a los vecinos del curso bajo del río Torio a los pies de su ermita.

El santuario está ubicado entre Manzaneda y Ruiforco de Torío, en las inmediaciones del antiguo Camino Real. Su creación se atribuye a las desavenencias entre los vecinos y los monjes durante la época de la repoblación mozárabe de la ribera del Torío.

Una bula dictada en 1312 para el santuario impulsó de nuevo las peregrinaciones de los devotos y con sus donativos, se pudo reconstruir a finales del siglo XV el templo del monasterio, que conserva desde entonces su aspecto actual .

Y es ese el marco en el que se celebra el próximo lunes el acto, que probablemente integrará entre sus eventos el canto del ramo a la virgen, que se entona desde tiempo inmemorial y en el que tiene lugar el acto de la misa y procesión, que cuenta con un seguimiento muy notable.

La imagen titular de la virgen esta tallada en piedra en los talleres de la Catedral de León. Es una Virgen María que se genera bajo la advocación de la Virgen de Manzaneda. Lleva al niño Jesús en el brazo izquierdo y tiene en la mano derecha una manzana. Está datada en el Gótico.