Diario de León

Gordoncillo celebra este domingo la llegada del otoño con la Fiesta de la Vendimia y de la Cosecha

Ambas citas aúnan tradición, cultura y gastronomía

Comienzo de la vendimia el pasado sábado en las Bodegas Gordonzello, en Gordoncillo.

Comienzo de la vendimia el pasado sábado en las Bodegas Gordonzello, en Gordoncillo.GORDONZELLO

Publicado por
ICAL

Creado:

Actualizado:

La localidad leonesa de Gordoncillo se vestirá mañana, domingo 22 de septiembre, de fiesta para dar la bienvenida al otoño con una doble cita que une tradición, cultura y gastronomía, como son la Fiesta de la Vendimia y la de la Cosecha.

La primera de las citas, la la tradicional Fiesta de la Vendimia, organizada por Bodegas Gordonzello, se celebrará por la mañana y quienes se acerquen podrán participar en la recogida de la uva en los viñedos, conocer de primera mano el proceso de elaboración del vino con una visita guiada a la bodega y disfrutar de una comida de vendimia en Entrecepas Sabores.

En horario de tarde, a partir de las 18 horas, el Huerto-Museo Ecológico Municipal, promovido por la Asociación Estudios Sobre Tierra Energía Patrimonio y Ambiente y ubicado en el Parque de la Vendimiadora, acogerá la Fiesta de la Cosecha.

La programación incluye juegos para niños organizado por la asociación local La Vita, una degustación de hortalizas y verduras, una rifa de cestas con productos ecológicos de la huerta y un fin de fiesta muy especial en colaboración con el Museo de la Industria Harinera de Castilla y León a cargo de Marina Sorin y Nacho Mastretta, que compartirán su último trabajo, ‘Fantasías sentimentales’.

tracking