Gordoncillo celebra este domingo la llegada del otoño con la Fiesta de la Vendimia y de la Cosecha

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

La localidad leonesa de Gordoncillo se vestirá mañana, domingo 22 de septiembre, de fiesta para dar la bienvenida al otoño con una doble cita que une tradición, cultura y gastronomía, como son la Fiesta de la Vendimia y la de la Cosecha.

La primera de las citas, la la tradicional Fiesta de la Vendimia, organizada por Bodegas Gordonzello, se celebrará por la mañana y quienes se acerquen podrán participar en la recogida de la uva en los viñedos, conocer de primera mano el proceso de elaboración del vino con una visita guiada a la bodega y disfrutar de una comida de vendimia en Entrecepas Sabores.

En horario de tarde, a partir de las 18 horas, el Huerto-Museo Ecológico Municipal, promovido por la Asociación Estudios Sobre Tierra Energía Patrimonio y Ambiente y ubicado en el Parque de la Vendimiadora, acogerá la Fiesta de la Cosecha.

La programación incluye juegos para niños organizado por la asociación local La Vita, una degustación de hortalizas y verduras, una rifa de cestas con productos ecológicos de la huerta y un fin de fiesta muy especial en colaboración con el Museo de la Industria Harinera de Castilla y León a cargo de Marina Sorin y Nacho Mastretta, que compartirán su último trabajo, ‘Fantasías sentimentales’.