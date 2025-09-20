El incendio de Pendilla de Arbás se originó en siete puntos distintos

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El incendio de Pendilla de Arbás (León) declarado de nivel 2 de peligrosidad por amenazar poblaciones y que ha provocado este sábado el desalojo de 20 vecinos de la localidad de Tonín de Arbás, se originó en siete puntos distintos por lo que todo lleva a pensar en su carácter intencionado.

Así lo ha explicado el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, tras finalizar esta noche la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) para coordinar las tareas de extinción.

El incendio se inició a las 23:40 horas de ayer en distintos puntos a lo largo de la carretera LE-3509, tras lo que las llamas subieron por el norte de Pendilla, perteneciente al termino municipal de Villamanín.

Diego ha explicado que a primera hora de este sábado se elevó a uno nivel de peligrosidad del incendio debido a la caída de piedras y rocas a la carretera de acceso a Pendilla por la acción de las llamas y de la maquinaria utilizada para su extinción.

Ya por la tarde, un cambio de viento dirigió las llamas hacia el valle donde se ubica la población de Tonín de Arbás, por lo que se elevó a dos el nivel de peligrosidad por amenazar la población, lo que también provocó el desalojo de 20 personas de la localidad.

El delegado ha destacado que se ha puesto a disposición de los evacuados el albergue de Villamanín, aunque finalmente no ha tenido que ser utilizado ya que la mayoría de las viviendas evacuadas eran de segunda residencia y el resto de vecinos afectados se han alojado con familiares.

Durante todo el día más de 40 medios terrestres y aéreos han trabajado para perimetrar el incendio; un dispositivo que se ha visto limitado por la tarde al no poder actuar los medios aéreos debido a la niebla y el humo.

En estos momentos se encuentran sobre el terreno 26 medios, en un dispositivo en el que participan técnicos y agentes medioambientales, cuadrillas terrestres, brigadas helitransportadas, motobombas y bulldozer.

Diego se ha mostrado confiado en que el amplio dispositivo de extinción y la previsión de la mejora de las condiciones meteorológicas "ayuden a extinguir este incendio en las próximas horas".