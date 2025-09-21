El centro de biomasa de Orallo estará listo en la primavera del año 2026

Las obras del Centro Logístico de Biomasa en la pedanía lacianiega de Orallo avanzan a «buen ritmo» y estarán finalizadas, con toda la maquinaria incorporada, en la primavera de 2026, según explican desde la página de Gobierno Municipal de Villablino.

En esta publicación, recuerdan que esta infraestructura está financiada por el Ministerio de Transición Ecológica y tiene como objetivo la creación de una instalación industrial para la gestión de la biomasa forestal del municipio, que será procesada y utilizada posteriormente como energía térmica o eléctrica.

Un proyecto que, según explica el consistorio, supondrá la creación de empleo tanto de forma directa para el propio funcionamiento del centro como indirecta, como por ejemplo en el ámbito del transporte. Supondrá además una gran mejora en la gestión de la limpieza de los montes para prevenir los incendios y dotar de recursos a las juntas vecinales.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Villablino adjudicó las obras para la ejecución de este centro el pasado mes de enero a la empresa Biermaex S.L., por un importe de 482.660 euros y con un periodo de ejecución de ocho meses, aunque con la posibilidad de que el plazo sea el que oferte el licitador.

El proyecto se acometerá en dos parcelas, una de ellas con una superficie de 9.808 metros cuadrados, mientras que otra cuenta con una superficie de 2.083 metros cuadrados, lo que supone un total de 11.891. Esta iniciativa contará con una nave, oficina, aseo y vestuario accesibles y altillo almacén