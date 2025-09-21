Valdevimbre homenajea al vino y también a la vendimia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Es patrimonio, cultura y tradición el vino y todo lo relacionado con él en Valdevimbre. Por eso este fin de semana la localidad lo ha convertido en protagonista con la Feria de la Vendimia, que comenzó ayer y termina hoy domingo. Dos días cargados de actos con los que se cierra el círculo de la uva y en los que no ha faltado la vendimia para el posterior concurso de pisada, puertas abiertas en bodegas elaboradoras de vino o visitas guiadas al Museo del Vino. Este sábado tuvo lugar la inauguración oficial y la apertura de las casetas de bodegueros de la zona en las que degustar sus vinos y adquirir productos de artesanía. Este año, como novedad, también hay una de aguardientes y orujos. La jornada se cerró con la actuación del grupo Voodoo Lovers. Los actos continuarán hoy domingo.