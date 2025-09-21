Las asociaciones de la montaña se unen en la Hila de Riaño

Publicado por Redacción Riaño Creado: Actualizado:

La segunda edición de la Hila Social que se celebró ayer en Riño acogió a 17 asociaciones de la montaña en un acto cuyo objetivo es dar a conocer el trabajo que cada asociación realiza en sus respectivos pueblos. La concejal de cultura del Ayuntamiento de Riaño Camino Gutierrez señaló en la inauguración que esta Hila «es una representación muy completa de las asociaciones que funcionan durante todo el año en nuestros pueblos».

Recordó que por segundo año lo organiza Riaño, ya que había quedado desierto el concurso que se hizo a los ayuntamientos, pero confía que en próximas ediciones se pueda celebrar esta Hila Social en otro municipio de esta montaña. «No vamos a dejar que se pierda esta feria, ya que es una forma de poner en valor nuestro trabajo asociativo», según Gutiérez.