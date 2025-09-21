Los vecinos desalojados de Pendilla vuelven a sus casas

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La veintena de vecinos que fueron evacuados ayer tarde de la localidad leonesa de Tonín de Arbás por la cercanía del incendio "intencionado" de Pendilla de Arbás (León) han vuelto este domingo a sus casas tras mejorar hoy la situación del fuego y rebajar la Junta su peligrosidad del nivel dos al uno.

El incendio, que se originó en siete puntos distintos a lo largo de la carretea LE-3509, por lo que se investiga su intencionalidad, ya no amenaza a poblaciones, y las previsiones meteorológicas, con un aumento de la humedad y temperaturas que no superarán los nueve grados, ofrecen buenas previsiones para su extinción.

El incendio se inició a las 23:40 horas del viernes en distintos puntos, tras lo que las llamas subieron por el norte de Pendilla, perteneciente al termino municipal de Villamanín.

Durante el sábado el incendio fue subiendo en intensidad y elevando su nivel de peligrosidad, actuando en la zona hasta medio centenar de medios.

En estos momentos, el incendio se encuentra bastante perimetrado y en muchas zonas sin llama, trabajando en esos momentos en la zona un operativo compuesto por 18 medios: dos técnicos, siete agentes medioambientales, una cuadrilla terrestre, dos brigadas helitransportadas, una motobomba y tres bulldozer.

La Junta ha rebajado a nivel uno la peligrosidad de ese fuego, dada la operatividad de los trabajos nocturnos, la evolución de las llamas y la mejora de las condiciones meteorológicas, con humedad elevada y máximas bajas