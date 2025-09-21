Este es el pueblo de León donde se hacía pan por turnos en un horno comunal

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un horno comunal era una estructura utilizada por una comunidad para cocinar alimentos, especialmente pan, de manera colectiva. Estos hornos eran fundamentales en la vida rural y se utilizaban para cocinar grandes cantidades de pan y otros alimentos para las familias de la zona.

Los hornos comunales solían ser construcciones simples, a menudo de piedra o ladrillo, con una cámara de combustión y una cúpula para contener el calor. Se calentaban con leña u otros combustibles, y se utilizaban para cocinar pan, empanadas y otros alimentos. En muchos casos, los hornos comunales eran propiedad de la comunidad o de un grupo de familias que se turnaban para utilizarlos.

La Casa Forno de Murias de Ponjos es un antiguo horno comunal ubicado en este pequeño pueblo de León, en la comarca de Omaña. Este edificio histórico ha sido restaurado entre 2016 y 2018 por la Junta Vecinal de Murias de Ponjos, y ahora es uno de los lugares más emblemáticos del pueblo.

La Casa Forno era utilizada por ocho familias del pueblo que se turnaban para elaborar hogazas de pan de centeno. El edificio cuenta con un horno comunal que ha sido preservado y restaurado.

Actualmente, la Casa Forno es uno de los puntos de partida para rutas de senderismo y paseos por el valle de Valdesamario.

La Casa Forno es el punto de partida para una ruta lineal de 2,32 km que recorre el valle de Valdesamario y el embalse de Murias de Ponjos.