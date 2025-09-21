Desciende a nivel cero el incendio intencionado de Pendilla de Arbás

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León rebajó este domingo a nivel cero del Índice de Gravedad Potencial para el incendio forestal declarado en la noche del viernes en la localidad leonesa de Pendilla de Arbás, perteneciente al término municipal de Villamanín, que se ha dado por controlado.

El fuego se inició a las 23.40 horas del viernes de forma presumiblemente intencionada y sobre las 9.20 horas del sábado alcanzó el nivel uno del IGR por la previsión de tardar más de doce horas para estabilizarlo y a que podía suponer leves restricciones para la población o leve afección a infraestructuras. Pasadas las 17.30 de ayer alcanzó el nivel dos por la “amenaza seria” a poblaciones lo que obligó a evacuar a una veintena de vecinos de Tonín de Arbás, que ya han sido realojados.

En estos momentos trabajan en su extinción tan solo cuatro medios, concretamente una autobomba, dos bulldozer y un medio de otra administración.