La cantera que parte por la mitad al pueblo de Carrocera

En Carrocera no quieren la cantera. O sí. Depende de a quién se le pregunte. Lo cierto es que existe una patente división entre los vecinos ante la posibilidad de que se abra una cantera de extracción de caliza. Una explotación que ya estuvo funcionando hace años y cuya posible reapertura ha encendido los ánimos en el pueblo.

Hace 17 años la cantera puso punto y final a una trayectoria que ahora quiere volver a poner en marcha una familia del pueblo, según explican algunos vecinos. Esto ha generado dos bandos, los que la apoyan y los que no.

Los que están en contra esgrimen que los motivos son muchos. Uno de ellos es Fernando García, uno de los promotores de la iniciativa en la plataforma Change.org que pide apoyos para evitar la reapertura. Hasta el momento, han recogido casi 950 firmas para «proteger nuestro pueblo, nuestra vida tranquila y nuestro entorno natural».

«Esta amenaza que se cierne sobre nosotros se encuentra en tramitación en Medio Ambiente de la Junta», explica Fernando. Él tiene muy claro que el proyecto es «una chapuza» y asegura que buena parte del contenido del estudio de impacto ambiental se ha copiado de otra instalación minera cerca de La Robla.

La junta vecinal de Carrocera es la dueña del usufructo de los terrenos sobre los que se asienta la cantera. Su presidenta no ha querido hablar con este periódico. Algunos apuntan a que ha recibido presiones y que prefiere atenerse al veredicto que dicte Minas en su momento.

Sí lo hace otra vecina, María José Calvete, que está a favor porque quiere «que el pueblo viva». Argumenta que «los del no» son vecinos «que vienen al pueblo cuatro días» y les acusa de haberlo ensuciado con sus pintadas reivindicativas. «Esto está muerto y la reapertura de la cantera va a crear puestos de trabajo, atraerá a la gente y además los camiones no pasan por aquí».

Sí lo harán por el vecino pueblo de Cuevas de Viñayo, cuya junta vecinal ya se manifestó en contra el pasado mes de agosto, cuando explicó que era la propietaria del Monte de Utilidad Pública número 86, «directamente afectado por la concesión minera», asegurando que «ni ha recibido separatas, ni notificación personalizada de ningún tipo a pesar de tener todo su casco urbano dentro de la concesión minera».

Tensa calma

A pesar de las diferencias, la relación entre los vecinos de Carrocera no es mala. Así lo aseguran unos y otros y hasta se juntan, si procede, en los festejos comunes. «Somos personas normales que podemos pensar diferente», asegura Nuria Rodríguez. Ella es partidaria de que se reabra la cantera y relata que todo está en orden, tal y como apunta el informe que emitió el Seprona en agosto tras una denuncia anónima de que se estaban desarrollando trabajos en la cantera sin los permisos necesarios. «Todo está acorde a las licencias», enfatiza.

Desde el frente «a favor» denuncian que el lado contrario «está pidiendo por las casas dinero para poder pagar a un abogado», algo que desmienten rotundamente los aludidos.

Los del «no» defienden que saben muy bien lo que supone tener una cantera a unos metros del pueblo: «Tenemos experiencia porque ya estuvo funcionando: grietas en las casas, vibraciones, ruido…». Se muestran «muy preocupados» por este asunto y hacen referencia también a los efectos que el gas radón tiene para la salud. «Defendemos la calidad de vida en el pueblo; aquí también hay casas rurales y turismo. Además, ¿qué puestos de trabajo va a generar aquí la cantera, si apenas hay gente joven y en su día trabajaban allí dos personas? ». Han acudido a distintas organizaciones como Ecologistas en Acción, así como a plataformas que respaldan su punto de vista. Aseguran que el 90 por ciento del pueblo no quiere la cantera, pero evitan posibles enfrentamientos: «Si el propietario no fuera de Carrocera, no la querría nadie».