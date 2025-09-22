Villares de Órbigo rinde tributo a las hortalizas

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Es una cita histórica la que tiene Villares de Órbigo con las hortalizas y las legumbres. Cada año, esta localidad se convierte en el mejor escaparate para los productos de la tierra. Algo que volvió a ocurrir este domingo con la celebración de la XXIII edición de un evento que está estrechamente ligado al campo y a sus gentes. Legumbres y hortalizas que buscan un sello diferenciador tienen en Villares un punto de encuentro y promoción de lo bueno que tiene el municipio. Fueron muchos los que ayer no quisieron perderse esta feria.