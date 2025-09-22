La unidad pastoral de La Vecilla despide a sus dos párrocos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La unidad pastoral que forman los ayuntamientos de La Vecilla, Valdepielago, Valdelugueros y Santa Colomba de Curueño celebró este sábado la despedida de dos jóvenes sacerdotes, a quienes rindieron un cálido homenaje. Thierry Rabenkogo y Valery Silverio dejarán paso a partir de ahora a Gabriel, el joven párroco a quien también se dio la bienvenida en la misma celebración.

Thierry fue nombrado párroco de La Vecilla hace cuatro años y allí decidió quedarse a vivir en la casa parroquial, asumiendo así toda la unidad pastoral. Los vecinos aseguran que «desde el principio esa cercanía a las personas y niños de forma sencilla y clara nos cautivó a todos mostrándonos la palabra de Jesús a través de los evangelios».

Sabiduría y paciencia

Por su parte, Valery se incorporó dos años después. En aquel entonces, según los vecinos, «no dominaba muy bien el español, pero sabía comunicarnos la palabra de Dios con sabiduría, ternura, paciencia y muy buen humor».

Este sábado de despedidas, pero también de bienvenida, los vecinos de La Vecilla, Valdepiélago, Valdelugueros y Santa Colomba de Curueño quisieron mostrar su agradecimiento a los dos sacerdotes que dejan ahora la unidad pastoral «por dedicar vuestra vida a compartir el evangelio con nosotros. Os despedimos con todo nuestro cariño y emoción y acogemos a Gabriel, nuestro joven párroco. Que Dios os bendiga».