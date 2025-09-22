Boñar despide a los nuevos suboficiales del aire

Publicado por Redacción Boñar Creado: Actualizado:

La plaza del Negrillón de Boñar acogió el acto de clausura fase de formación militar de los caballeros y damas alumnos de primer curso de la academia básica del aire y el espacio de León que estuvo presidido por el alcalde de Boñar Pepe villa y el coronel director de la academia Oscar Ruiz. Se dieron cita dos secciones de la primera escuadrilla de alumnos pertenecientes a las 34 y 36 promoción al mando de la capitana Alba Manuela Aparicio.

Villa destacó el trabajo y el sacrificio que durante tres semanas ha supuesto la formacion de los alumnos de la academia del aire. «Quiero que no relacionen Boñar con ese sacrificio y esas jornadas tan intensas. Queremos que sean futuros turistas de Boñar e inviten a sus familias y amigos a visitar todos los recursos naturales con los que contamos».

En la plaza Negrillón se realizó un recuerdo a los caídos por España para continuar con un desfile ante cientos de vecinos. El acto lo cerró la banda que interpretó varias piezas musicales y populares.