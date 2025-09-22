La mejor miel de toda España se elegirá en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El concurso Mieladictos acaba de abrir las inscripciones para determinar cuál es la mejor miel de España de la campaña de producción 2025, un certamen, impulsado por el apicultor burgalés Alberto Colina, cumple once ediciones y tiene como objetivo promover, defender y divulgar el consumo de miel de calidad.

La cata para determinar cuál es la mejor miel de España, de entre las doce favoritas que llegarán a la final, tendrá lugar el 8 de noviembre en León.

Un grupo de especialistas, principalmente apicultores y expertos en cata de alimentos, será el encargado de valorar las mieles mediante un análisis sensorial que incluye aroma (intensidad, limpieza, complejidad), sabor (equilibrio, armonía, persistencia, defectos), textura (fluidez, cristalinidad o cremosidad, según el tipo), aspecto visual (color, brillo, limpidez) e impresión general.

Se preseleccionarán 100 mieles entre todas las participantes y se conocerán las mejores mieles en las categorías de miel monofloral, miel milflores, miel de bosque (mielato+ otras flores) y miel de montaña.