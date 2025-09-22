Heridas dos personas tras un vuelco en Vegas del Condado

Fue precisa la intervención de los bomberos para liberar a uno de los ocupantes del vehículo.bomberos de león

Dos personas han resultado heridas como consecuencia de un accidente de tráfico en Vegas del Condado, tras el vuelco de un vehículo.

El turismo se salió de la vía y quedó inclinado en la cuneta. Varias llamadas alertaron al 112 y solicitaron asistencia para dos personas heridas, conscientes.

Acudieron en un primer momento Guardia Civil de Tráfico y Sacyl con una ambulancia. Posteriormente, se solicitó la presencia de bomberos para liberar a uno de los implicados que no podía salir del vehículo.