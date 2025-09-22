Las Becas Ralbar de la ULE llevan a los pueblos planes de tradición, igualdad o ciberseguridad

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Historia, juegos tradicionales, patrimonio, primeros auxilios, actividad física, igualdad o ciberseguridad han sido algunas de las temáticas que el Programa Ralbar de la Universidad de León que ha contado con trece alumnos beneficiarios.

"Es un proyecto de referencia capaz de activar social, económica y culturalmente la provincia de León así como una muestra de cómo el talento universitario puede generar un impacto real en nuestros pueblos, aportando soluciones, creatividad y energía allí donde más se necesitan”, ha explicado en declaraciones a los periodistas la rectora de la Universidad de León, Nuria González.

Los proyectos de este verano, financiados por Fundación Banco Sabadell, se han desarrollado en localidades como la Ercina, Cuadros, Acebedo o La Pola de Gordón, algunos de ellos han tenido que reorientar su planificación inicial debido a que los municipios se han visto afectados por los incendios forestales de este verano y eso, ha añadido, demuestra “una gran resiliencia y madurez para convertir las dificultades en nuevas oportunidades de aprendizaje”.

Por su parte la directora comercial regional de la Fundación Banco Sabadell, Camino Quiñones, aseguró que “Ralbar es mucho más que un programa académico, es una iniciativa que conecta universidad y territorio” y es muestra de que “cuando se unen esfuerzos, se es capaz de generar un impacto real”.

Quiñones ha felicitado a los participantes porque “han mostrado compromiso, creatividad y capacidad de adaptación” y ha agradecido a la Universidad su “liderazgo en esta iniciativa”.

En la presentación de los resultados de esta edición ha participado también la vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social, Raquel Domínguez, que fue coordinadora del Programa Ralbar desde la primera edición.

Ha afirmado que, más que unas prácticas o un proyecto académico, "es una apuesta por la revitalización de nuestro medio rural” y “refuerza el compromiso de la Universidad de León con su entorno más cercano”.

Desde 2021, la Universidad de León, en colaboración con la Fundación Banco Sabadell, pone en marcha el Programa Ralbar como muestra del compromiso de la institución universitaria con el entorno provincial.

Ralbar, según la coordinadora del proyecto en la ULE, Ana Vázquez, “no es sólo un programa de becas”, sino un espacio “donde la universidad se encuentra con la realidad, donde la teoría se convierte en práctica y donde los conocimientos de los estudiantes generan un impacto tangible en la vida de las personas”.