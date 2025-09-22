El PSOE denuncia falta de limpieza en Valencia de Don Juan

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal Socialista de Valencia de Don Juan ha denunciado el mal estado de la limpieza viaria en la localidad, haciéndose eco de las quejas generalizadas de los vecinos. Los socialistas consideran que la situación actual es una muestra más de la dejadez y la falta de mantenimiento por parte del equipo de gobierno formado por PP y UPL.

Como ejemplo, señalan el Polígono Industrial El Tesoro, cuyas calles presentan maleza, aceras deterioradas y basura acumulada, proyectando una imagen «vergonzante y descuidada» tanto para los usuarios como para potenciales inversores. De manera especial, denuncian la situación del Punto de Transferencia de Residuos en la calle La Parva, convertido en un «punto sucio» lleno de enseres apilados que dificultan el acceso y reflejan, según el PSOE, el abandono al que ha sido sometido el polígono en los últimos dos años.

El PSOE añade que esta imagen se repite en diferentes rincones del municipio, con calles sucias y papeleras desbordadas, muy lejos de la presencia habitual de barredoras y de los refuerzos de personal de épocas estivales.