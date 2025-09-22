Garrafe de Torío derrocha tradición en las Manzanedas

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La romería de Las Manzanedas volvió a congregar este lunes a vecinos y visitantes en el Santuario de la Virgen de Manzaneda, patrona del municipio de Garrafe de Torío. La jornada festiva comenzó con una misa solemne en honor a la patrona y la procesión acompañada de los pendones de diversos pueblos de la comarca, para continuar con los bailes tradicionales del grupo Aguzo. A mediodía, la comida campestre reunió a los asistentes en torno a la paella, el chicharro y el vino de la tierra. Ya por la tarde, los juegos infantiles compartieron protagonismo con la lucha leonesa, que puso el broche a la celebración con un corro y la degustación de cecina de chivo de Vegacervera.