Astorga y La Bañeza unen fuerzas para reivindicar su conexión por ferrocarril

Los Ayuntamientos de Astorga y La Bañeza llevarán en sus respectivos Plenos municipales sendas mociones para reivindicar la puesta en servicio del tramo de ferrocarril entre ambas ciudades con el objetivo de impulsar su reindustrialización.

Las propuestas, presentadas por los grupos municipales el PP de ambos ayuntamientos, instan al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a ADIF a la reapertura «con carácter de urgencia» del tramo ferroviario que discurre entre las localidades de Astorga-Valderrey-Riego de la Vega-La Bañeza, como ramal destinado al tráfico de mercancías.

El alcalde de Astorga, José Luis Nieto, defiende la viabilidad de esta iniciativa alegando que la recuperación de los 24 kilómetros de vía suponen «una inversión ajustada» de 25 millones de euros que, a su juicio, es «perfectamente asumible» si se aborda con la cofinanciación de las administraciones y con fondos europeos. Nieto señala que el ramal «podría estar operativo en un plazo relativamente corto gracias al aprovechamiento de material ferroviario reciclado procedente de otros proyectos».

El regidor maragato ha subrayado que se trata de una oportunidad histórica para «apostar por el futuro industrial y logístico de la comarca, generando empleo, riqueza y nuevas oportunidades para toda la provincia».

Para Javier Carrera, alcalde de La Bañeza, se trata de recuperar «uno de los corredores industriales con más potencial en el noroeste de España y que siempre ha sido un motor de la economía de todas estas zonas». Carrera ha remarcado que para sacar adelante esta iniciativa se necesita el apoyo de todas las instituciones, «sobre todo del Gobierno de España».

El regidor bañezano considera que ambas comarcas «merecemos ese apoyo» del resto de las administraciones, ya que es una zona «que debe ser reindustrializada tras el cierre de Azucarera y necesitamos estas comunicaciones para seguir contribuyendo a la economía provincial».

En este sentido se pronuncian los populares de ambos ayuntamientos, como municipios cabecera de sus comarcas. Ven como la situación generada por el cierre de la planta de Azucarera en La Bañeza puede deteriorar el tejido productivo de sus respectivos territorios. Con estas mociones se busca «dar respuesta a la necesidad de impulsar la reindustrialización de la zona, aprovechando la infraestructura ferroviaria existente».

Para reafirmar sus propuestas, exponen que existen experiencias recientes, como la construcción del ramal ferroviario en Villadangos tras el cierre de Vestas, que «han demostrado que este tipo de infraestructuras actúan como palanca para la atracción de nuevas empresas y la consolidación de las ya existentes».

La moción también señala que el tramo Astorga-La Bañeza «es uno de los más sencillos de recuperar de la antigua línea Astorga-Plasencia y que su inclusión en el Corredor Atlántico fortalecería el desarrollo económico no solo de Astorga, Valderrey, Riego de la Vega y La Bañeza, sino del conjunto de la provincia de León».

Las propuestas incluyen otra serie de puntos como la creación de un grupo de trabajo técnico para la redacción de un convenio de colaboración entre administraciones y que el proyecto sea redactado por la propia oficina técnica de ADIF en León.

También piden que este ramal se mantenga fuera de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) para agilizar su puesta en marcha y proponen la reutilización del material ferroviario sobrante de la renovación de la línea entre León y La Granja.