Proponen un cambio en el modelo de gestión forestal para evitar incendios

Un momento de la reunión mantenida este lunes en la consejería con la Mesa de la Madera.r. valero

Publicado por Redacción Valladolid Creado: Actualizado:

Una buena gestión forestal, que pasa por el asociacionismo, como ocurre en Soria, requiere normativa, presupuesto y personal adecuados, ha planteado este lunes el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

El consejero se reunió este lunes con el presidente de la Mesa Intersectorial de la Madera, Roberto Bravo, quien explicó que en la actualidad muchas de las parcelas de los 700.000 pequeños propietarios forestales de Castilla y León están abandonadas y aseguró que es necesario revertir esta situación. «Hay que poner en valor estas pequeña parcelas, ya que es la única manera de que se mantengan limpias y sanas y, de esta forma, se vean más protegidas frente a los incendios», apuntó.

Suárez-Quiñones ha explicado que la Mesa de la Madera es un órgano intersectorial que resume todo el sector forestal, tanto los propietarios particulares con la industria, como la totalidad del sector forestal de Castilla y León, teniendo en cuenta que en esta Comunidad, de los 5,1 millones de hectáreas forestales, algo más de la mitad no son públicas, son de particulares.

Ha calificado el encuentro de cordial, lo ha situado dentro de las reuniones que se llevan a cabo de forma periódica y ha dicho que la Consejería ha expuesto las medidas que se están poniendo en marcha para favorecer la prevención en el monte, las infraestructuras de defensa antiincendios, la inversión en esas infraestructuras de prevención y defensa en el monte y el refuerzo del operativo.

Los asistentes al encuentro han evaluado prevención de incendios, la extinción de los fuegos y una parte previa que es la gestión forestal.

Donde hay una buena gestión forestal, hay prevención y por tanto hay menos necesidad de actuar en extinción, ha expuesto Suárez-Quiñones, quien ha considerado que la mejora de esa gestión se lleva a cabo a través de «normativa adecuada, presupuesto y personal adecuado para su gestión».

Sobre la normativa, ha manifestado que, desde el año 2022, con los incendio que se registraron en ese periodo, se ha introducido y está en vigor una serie de normas, en concreto un decreto del año 2024 sobre el cambio de uso forestal agrícola y un decreto del año 2025 que regula el aprovechamiento de los montes de particulares.

También ha citado un decreto publicado en agosto, en el que se llevaba dos años trabajando, centrado en la gestión forestal.

«Son tres normas muy relevantes y hemos quedado en tener jornadas para estudiarlas, maximizar sus efectos y que por tanto, formen parte de esa mejora y ampliación de la gestión», ha añadido.

Asociacionismo forestal

En este sentido se ha referido a la necesidad de tomar medidas para el asociacionismo forestal y ha puesto como ejemplo Soria, un territorio de mucho monte, con mucho asociacionismo forestal, donde no hay incendios forestales, se aprovecha al monte y por tanto ese modelo es en el que se está trabajando desde hace tiempo para tratar de llevarlo a la parte oeste de la Comunidad, que es donde se producen los mayores incendios.