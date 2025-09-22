Mañueco vuelve a responder por la «catástrofe» ambiental

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tendrá que responder en la sesión de control de est martes, a varias cuestiones, entre las que se encuentran de nuevo los incendios forestales de este verano. Así consta en el enunciado de las preguntas de control que formularán los portavoces de los grupos parlamentarios al presidente de la Junta en el segundo pleno ordinario del periodo de sesiones. En el caso del Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya! el ‘cara a cara’ con el presidente correrá a cargo del portavoz de los leonesistas, Luis Mariano Santos, que preguntará a Fernández Mañueco cómo está ayudando la Junta a los ayuntamientos y las juntas vecinales «ante la catástrofe medioambiental de este año». El PSOE se volverá a centrar en la gestión, las consecuencias y la respuestas a los incendios registrados este verano en Castilla y León con cuatro de sus siete preguntas a los consejeros.