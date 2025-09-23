Una nueva exposición en Santa María del Páramo: "Sobres de azucarillos"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El pasado viernes 19 de septiembre tuvo lugar la inauguración de la curiosa exposición de sobres de azucarillos de Daniel Pérez Rubio, quien ha invertido casi 55 años de su vida en la recopilación de sobres vacíos de azucarillos.

Fue durante el confinamiento cuando convirtió el simple almacenaje en coleccionismo. La afición surgió en 1967, cuando este leonés, natural de Quintana de Marco, comenzó a recopilar sobres de azucarillos allí por donde iba, la exposición tomó forma con una pandemia que sobrellevó mejor dando vida a más de medio siglo de dulces recuerdos y el confinamiento le dio una oportunidad a una afición labrada a base de llevarse en el bolsillo los sobres de azucarillos de café.

La costumbre despertó interés entre amistades y conocidos, algunos de los cuales se sumaron a la causa, por ejemplo la felicitación de Navidad vía correo ordinario de su amigo portugués, Jorge, siempre llegaba acompañada de unos paquetes llenos de paquetes recopilados durante el año, y así fueron creciendo en su casa las bolsas de plástico con la materia prima de una colección que estaba forjándose sin orden ni concierto a base de acumular sobres y sin encontrar ni tiempo, ni ganas, ni formas de clasificarlos.

“Había días que hasta me levantaba con ilusión”, afirma, para recordar cómo durante la primera ola de la pandemia encontró la ilusión en una etapa que vivió como un tiempo de reflexión en positivo, que le hizo entender que hay muchas y muy diferentes formas de ocupar el tiempo y no caer en la monotonía y la rutina de cada día.

Tras vaciar varias bolsas y clasificar aquel ingente material, fue primero geográfica, de manera global a local, para luego llevar a cabo otra selección, por motivos desde las elecciones participantes en mundiales de fútbol, unas del zodiaco, pasando por señales de tráfico.

Más de medio siglo de afición estaba empezando a tomar cuerpo a base de jornadas de trabajo de dos horas por la mañana y otras tantas por la tarde.

La exposición consta de un gran número de cuadros y también hay sobres expuestos en 244 láminas de entre 8 y 10 unidades, hasta rozar los 4.200 sobres. A raíz de hacer pública esta colección ha encontrado otros socios colaboradores en distintos puntos de España con los que intercambia precisamente ese material repetido para hacer más grande una colección basada principalmente en el material reclutado de establecimientos de hostelería de Leon, de los cuales muchos de ellos ya han desaparecido.

Su rutina comienza cuando los demás terminan de saborear el café.

La exposición se podrá visitar desde el 19 de septiembre hasta el 5 de octubre de 2025, viernes y sábados de 19.00 a 21.00 horas y domingos de 12.00 a 14.00, en la Sala de Exposiciones “Oscar García Prieto” de Santa María del Páramo.