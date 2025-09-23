Obras en en paseo peatonal de Llanos de Alba por 30.000 €

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Roblaejecuta una nueva acera en el Paseo del Bernesga en Llanos Alba

En concreto, esta mejora consiste en la construcción una nueva acera en el Paseo del Bernesga de la citada pedanía. Una obra necesaria debido tanto al estado de deterioro como a la insuficiencia de anchura para el tránsito de peatones con fluidez y comodidad. Los trabajos se centran en la rotura de la acera actual, así como el resanteo de la explanada y la construcción de la nueva acera con un bordillo de hormigón prefabricado y una una longitud de 140 metros. En cuanto la inversión, el importe de adjudicación asciende a 29.944 euros, que se financian íntegramente con cargo al Fondo de Cooperación Económica Local General de la Junta de Castilla y León 2025.