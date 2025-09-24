UPL pide a la Junta que se esfuerce en reclamar a Bruselas la eliminación del peaje de la AP-66

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Unión del Pueblo Leonés (UPL) exige a la Junta de Castilla y León que ponga, al menos, “el mismo esfuerzo” que el gobierno del Principado de Asturias para reclamar en Bruselas la eliminación inmediata del peaje de la AP-66. La secretaria general de UPL y procuradora en Cortes de Castilla y León, Alicia Gallego, demandó que “inicie los trámites necesarios” para solicitar a la Comisión Europea la supresión de este peaje, que ya ha sido declarado ilegal su prórroga.

Una reivindicación, indicó Gallego, que desde UPL se ha traído a las Cortes “en multitud de ocasiones”. Así, pues, en 2016 se presentó una PNL para reclamar la inclusión de las autopistas leonesas AP-66 y AP-71 (León-Astorga) en el Plan Nacional de abaratamiento de autopistas de peaje y que pese a su aprobación por unanimidad no tuvo repercusión ni con el gobierno popular de Mariano Rajoy ni con el de coalición de Pedro Sánchez. Tampoco lo tuvo en 2018 cuando PP y Ciudadanos rechazaron una iniciativa con la misma petición.

Al hemiciclo volvió una PNL en 2020 y también lo hizo en 2021, en esta última ocasión reseñada aprobada por unanimidad por parte de todas las formaciones con representación. La formación leonesista repitió esta petición, clave para el desarrollo de la provincia, en 2024 con una nueva PNL que fue aceptada por unanimidad.

Pese a todo, ante esta situación de prorroga ilegal confirmada por parte de la Comisión Europea, desde la Junta “poco están haciendo”, más allá de trasladar al ministerio competente las diferentes resoluciones defendidas por UPL y aprobadas en las Cortes. “Es una cuestión pedida hasta la saciedad por la sociedad leonesa, por sus empresarios y es por ello por lo que no entendemos la tibieza de la institución autonómica con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y con el ministro de Transportes, Óscar Puente”, sentenciaron.

Gallego exigió a la Junta que “se deje de excusas” y junto al Principado de Asturias inicie los trámites necesarios para demandar el fin de un peaje que genera “un grave desequilibrio territorial”. Del mismo modo, quiso concluir reclamando también al Gobierno de España y, en especial al ministro Puente, que la provincia de León requiere “de un esfuerzo importante en materia de infraestructuras” para hacer atractiva nuestra tierra y evitar que siga liderando los datos de despoblación.