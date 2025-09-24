Los precios de la patata no cubren los costes de producción en la provincia

Fotografía de archivo de selección de la patata antes de su almacenamiento.

León

En la sesión de la Lonja de León celebrada este miércoles ha comenzado a cotizar la patata a precios que no cubren los costes de producción debido a lo que se viene llamando una "inundación mundial de patata", ha informado el mercado agropecuario leonés en un comunicado.

sta situación en la que la producción supera con creces el consumo, ha provocado una gran caída de los precios y grandes pérdidas para los agricultores.

La Lonja ha explicado que en Europa el área cultivada aumentó este año un 5,5 % hasta en 1,47 millones de hectárea, la mayor en años.

La producción de Alemania, Francia, Bélgica y Países Bajos supera la capacidad contractual de la industria procesadora, con grandes volúmenes adicionales producidos fuera de contrato (compra libre), a la vez que han entrado en el mercado dos actores importantes como son China e India con cosechas récords que están generando excedentes.

"Este gran incremento de producción supera con creces la capacidad de almacenamiento local, empujando los precios a la baja al mismo tiempo que Egipto y Turquía se posicionan como exportadores importantes a nivel mundial aumentando el exceso de oferta", ha apuntado la Lonja.

Respecto a Francia, principal país exportador de patata del mundo y origen de la mayoría de la importada por España, la cosecha se sitúa en un récord de 8,3 millones de toneladas, con un aumento del 13 % en un año; el 80% de la patata francesa está amparada en contrato.

Mientras que el restante 20 %, que serían unas 1,66 millones de toneladas, está muy cercano a la producción total de España que se sitúa entre 1,9 y 2 millones de toneladas; el precio en el que se mueve esta patata libre es "irrisorio", llegando incluso a niveles cercanos a cero euros.

En la provincia de León este año hay sembradas 1.334 hectáreas de patata, con un aumento de algo más del 13 % respecto a las 1.176 hectáreas de 2024, la producción estimada es de 56.000 toneladas de las cuales cerca del 80% están amparadas con contrato.

Por otra parte, en la sesión se ha registrado una subida de cinco euros en tonelada en el girasol y repetición de los precios tanto en cereal como en alubia.