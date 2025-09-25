Esta es la localidad de León que pertenece a la lista de los pueblos más bonitos de España desde 2020

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Castrillo de los Polvazares pertenece a la lista de los Pueblos Más Bonitos de España. Este encantador pueblo leonés es conocido por su arquitectura tradicional maragata, con casas de piedra rojiza y calles empedradas que le dan un toque mágico. Declarado Conjunto Histórico-Artístico, Castrillo de los Polvazares es un destino ideal para aquellos que buscan tranquilidad y belleza arquitectónica.

Es un pueblo ubicado en la provincia de León, en la comunidad autónoma de Castilla y León, España. Pertenece al municipio de Astorga y se encuentra en la comarca de la Maragatería.

Características y Atractivos

Arquitectura: las casas de Castrillo de los Polvazares están construidas en piedra, con grandes portalones en arco que comunican con patios empedrados. Las fachadas tienen galerías corridas abiertas y escaleras exteriores.

Calle Real: es la principal arteria del pueblo, donde se encuentran la mayoría de los restaurantes y talleres artesanales.

Iglesia de San Juan Bautista: una pequeña iglesia rural con un campanario destacado.

Puente Viejo: un antiguo puente sobre el río Jerga que introduce al pueblo.

Cocido Maragato: un plato típico de la región, que se come en orden inverso, empezando por la carne y terminando con la sopa.

Actividades y Eventos

Fiestas patronales: se celebran en julio en honor a la Magdalena, con música tradicional y trajes típicos.

Jornadas Napoleónicas: recreaciones históricas de las batallas napoleónicas en Astorga y Castrillo de los Polvazares.

Información Práctica

Cómo llegar: se puede llegar a Castrillo de los Polvazares desde Astorga, que está conectada con Madrid y otras ciudades españolas por autobús y tren.

Alojamiento: hay varias opciones de alojamiento en el pueblo, incluyendo casas rurales y hoteles.

Restaurantes: se pueden encontrar varios restaurantes que sirven Cocido Maragato y otros platos típicos.