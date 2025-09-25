Finaliza la iluminación de la plaza de la Madera de Santa María del Páramo

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo finaliza las obras de mejora de la iluminación de la Plaza de la Madera. Estas obras cuyo coste asciende a 7.460,41 euros, se han financiado con el Fondo de Cooperación Económica Local General de 2025. Las obras se han realizado con la colocación de cinco farolas en las que no ha sido necesario realizar obra civil en el suelo de la plaza, ya que las canalizaciones se han ejecutado a través de la estructura de la pérgola que se encuentra en la Plaza. Esta obra se completará con la sustitución de la estructura de madera por otro material, manteniendo la forma de la plaza, pero evitando los daños que se han producido en el deterioro del citado elemento, sobre todo por pudrición y antigüedad, que hacen imposible un mantenimiento y una conservación adecuada a través de las vías normales.