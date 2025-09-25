Medio siglo de azucarillos en una «dulce» muestra en Santa María del Páramo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El pasado viernes tuvo lugar la inauguración de la curiosa exposición de sobres de azucarillos de Daniel Pérez Rubio, quien ha invertido casi 55 años de su vida en la recopilación de sobres vacíos de azucarillos. Fue durante el confinamiento cuando convirtió el simple almacenaje en coleccionismo. La afición surgió en 1967, cuando este leonés, natural de Quintana de Marco, comenzó a recopilar sobres de azucarillos allí por donde iba, la exposición tomó forma con una pandemia que sobrellevó mejor dando vida a más de medio siglo de dulces recuerdos y el confinamiento le dio una oportunidad a una afición labrada a base de llevarse en el bolsillo los sobres de azucarillos de café.

La exposición consta de un gran número de cuadros y también hay sobres expuestos en 244 láminas de entre 8 y 10 unidades, hasta rozar los 4.200 sobres. A raíz de hacer pública esta colección ha encontrado otros socios en distintos puntos de España con los que intercambia sobres. La exposición se podrá visitar hasta el 5 de octubre de 2025, viernes y sábados de 19.00 a 21.00 horas y domingos de 12.00 a 14.00, en la Sala de Exposiciones «Oscar García Prieto» de Santa María del Páramo.