Herido un motorista tras sufrir un accidente en la carretera CL-626 en Villablino

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Un motorista, un varón joven, resultó herido esta tarde tras sufrir un accidente en la carretera CL-626 a la altura del municipio de Villablino, según informa el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

A las 18.08 horas se recibió una llamada de una persona alertando de que había encontrado tirado en esa carretera, a la altura del kilómetro uno, a un motorista caído. El joven se encuentra consciente pero presenta una lesión en la zona lumbar.

Inmediatamente se ha movilizado a la Guardia Civil de Tráfico y se ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y un helicóptero sanitario.