La ciudad de León registra el cuarto accidente de moto durante esta semana

Ha sido en la calle Riosol, junto al Colegio Infantil y Primaria Quevedo

Archivo - Foto de archivo de una ambulancia del Sacyl.112 - Archivo

Redacción
León

Son varios los accidentes en los que están implicadas las motos, que se han contabilizado durante esta semana en la capital leonesa. 

Durante la tarde de este jueves, en concreto a las 19.28 horas, un nuevo accidente de moto se ha vuelto a producir. Ha sido en la calle Riosol, junto al Colegio Infantil y Primaria Quevedo, y frente al parque con el mismo nombre. 

El conductor de la moto, era un hombre de unos 30 años, que se ha caído del vehículo y como consecuencia, se sentía mareado. 

Los Servicios de Emergencia de Castilla y León 112 se han personado en el lugar del accidente para brindar a la víctima los recursos sanitarios necesarios. 

