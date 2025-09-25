La ciudad de León registra el cuarto accidente de moto durante esta semana

Archivo - Foto de archivo de una ambulancia del Sacyl.112 - Archivo

Publicado: Actualizado:

Son varios los accidentes en los que están implicadas las motos, que se han contabilizado durante esta semana en la capital leonesa.

Durante la tarde de este jueves, en concreto a las 19.28 horas, un nuevo accidente de moto se ha vuelto a producir. Ha sido en la calle Riosol, junto al Colegio Infantil y Primaria Quevedo, y frente al parque con el mismo nombre.

El conductor de la moto, era un hombre de unos 30 años, que se ha caído del vehículo y como consecuencia, se sentía mareado.

Los Servicios de Emergencia de Castilla y León 112 se han personado en el lugar del accidente para brindar a la víctima los recursos sanitarios necesarios.