Azucarera rechaza dos alternativas de la Junta

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha trasladado dos proyectos a Azucarera para desarrollar en las instalaciones que la empresa va a cerrar en La Bañeza, pero las ha rechazado «por falta de viabilidad económica».

Así lo ha señalado, en un audio remitido por CCOO a Europa Press, el del secretario general de la Federación de Industria en Castilla y León, Miguel Ángel Brezmes, después de que se haya llevado a cabo este jueves una nueva reunión de la Fundación Anclaje.

«La sensación es decepcionante», ha admintido el dirigente sindical que ha explicado que se exploran alternativas industriales, pero «sin prisa». «Comisiones Obreras sí tiene prisa, porque nos importan las personas y en este caso hablamos de una comarca muy castigada y creemos que sí hay alternativas y las hay al calor, por ejemplo, de los fondos europeos para la transformación energética, pero en todo caso hace falta voluntad empresarial», ha argumentado.

Sensaciones que ha compartido UGT que ha calificado de «absoluto fracaso» la cita que, en su opinión, ha servido para «rellenar expediente por parte de la empresa» que ha acudido sin «una sola propuesta, a pesar de su compromiso adquirido de «traer posibles alternativas para reindustrializar la comarca y a la provincia de León».

«Azucarera está instalada en el día de la marmota, sigue justificando sus decisiones con los mismos argumentos desde que se inició el conflicto, continua faltando a su compromiso de participar en la búsqueda de soluciones tras un cierre que ha condenado a la comarca bañezana al ostracismo. Una actitud que describe la falta de lealtad que tiene la empresa hacia un territorio que ha enriquecido a la empresa durante décadas», critica en un comunicado. UGT se ha referido a la propuesta de la Junta de contratar también una Consultoría para buscar proyectos industriales, «como ya se ha realizado en otras ocasiones».»Si Azucarera vuelva a rechazar invertir en este proyecto, evidentemente quedaría aún más claro que nos han estado entreteniendo, que no les importa absolutamente nada que se rompa la cadena de valor en nuestro territorio y la Mesa de la Fundación Anclaje, en este asunto, quedaría abocada a la ruptura», han advertido.