Diario de León

Programa completo de las fiestas de la Devesa de Boñar 2025

La Devesa de Boñar celebra sus grandes fiestas el 3, 4 y 5 de octubre en honor a Nuestra Señora del Rosario

La Devesa de Boñar.

La Devesa de Boñar.AYUNTAMIENTO DE VEGAQUEMADA

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

El próximo fin de semana la Devesa de Boñar celebrará sus fiestas en honor a Nuestra Señora del Rosario con un programa cargado de actividades. Esta es la programación prevista:

Viernes 3 de octubre

  • 00:00 traca inicio de fiestas
  • 00:15 pregón de fiestas
  • 00:30 verbena con Black History

Sábado 4 de octubre

  • 12:00 misa en honor a Nuestra Señora del Rosario
  • 14:00 Baile vermut con DJ Tony
  • 17:00 Concurso de tute
  • 17:00 juegos infantiles
  • 18:00 partido de fútbol solteros vs. casados
  • 00:30 orquesta media luna
  • 02:30 bingo
  • 04:30 DJ Tony hasta la madrugada

Domingo 5 de octubre

  • 10:00 chupinazo y diana con la charanga Los Piratas
  • 15:00 Baile vermut en la carpa con DJ Tony
tracking