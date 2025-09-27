Programa completo de las fiestas de la Devesa de Boñar 2025

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El próximo fin de semana la Devesa de Boñar celebrará sus fiestas en honor a Nuestra Señora del Rosario con un programa cargado de actividades. Esta es la programación prevista:

Viernes 3 de octubre

00:00 traca inicio de fiestas

00:15 pregón de fiestas

00:30 verbena con Black History

Sábado 4 de octubre

12:00 misa en honor a Nuestra Señora del Rosario

14:00 Baile vermut con DJ Tony

17:00 Concurso de tute

17:00 juegos infantiles

18:00 partido de fútbol solteros vs. casados

00:30 orquesta media luna

02:30 bingo

04:30 DJ Tony hasta la madrugada

Domingo 5 de octubre