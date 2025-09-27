Programa completo de las fiestas de la Devesa de Boñar 2025
La Devesa de Boñar celebra sus grandes fiestas el 3, 4 y 5 de octubre en honor a Nuestra Señora del Rosario
El próximo fin de semana la Devesa de Boñar celebrará sus fiestas en honor a Nuestra Señora del Rosario con un programa cargado de actividades. Esta es la programación prevista:
Viernes 3 de octubre
- 00:00 traca inicio de fiestas
- 00:15 pregón de fiestas
- 00:30 verbena con Black History
Sábado 4 de octubre
- 12:00 misa en honor a Nuestra Señora del Rosario
- 14:00 Baile vermut con DJ Tony
- 17:00 Concurso de tute
- 17:00 juegos infantiles
- 18:00 partido de fútbol solteros vs. casados
- 00:30 orquesta media luna
- 02:30 bingo
- 04:30 DJ Tony hasta la madrugada
Domingo 5 de octubre
- 10:00 chupinazo y diana con la charanga Los Piratas
- 15:00 Baile vermut en la carpa con DJ Tony