Los círculos cortafuegos de los pueblos tienen que estar acabados antes del 1 de junio

La Diputación de León facilita una ordenanza para que los Ayuntamientos entren en fincas privadas. Si no actúan los propietarios lo harán los Ayuntamientos y les pasarán todos los costes de desbroces

Portilla de la Reina fue uno de los pueblos que se vio rodeado por el fuego este verano.

Portilla de la Reina fue uno de los pueblos que se vio rodeado por el fuego este verano.

José María Campos
Cistierna

La Diputación de León ha entregado a los Ayuntamientos una ordenanza que permita la entrada en fincas particulares para su limpieza de cara a establecer las zonas de perimetración de los pueblos como primera medida contra futuros incendios. La ordenanza recoge y desarrolla la obligación de los propietarios de toda clase de terrenos de mantenerlos en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público y esta están obligados a realizar la limpieza y desbroce de solares y parcelas antes del 1 de junio de cada año. La idea es que los Ayuntamientos cumplan con el Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Plan Infocal).

El coste de elaboración de este plan lo van a asumir la Diputación de León y la Junta de Castilla y León al 50% cada una. Este plan va a establecer las perimetraciones que tendrá cada pueblo y que implicará que esa zona deberá de estar impía de maleza. En el supuesto de que esa limpieza no la hagan los propietarios deberán hacerlo los Ayuntamientos. «El problema va a ser cuando les digamos a los propietarios de las fincas privadas que tienen que pagar todos los años una cantidad para limpieza y desbroces», según Manuel Herrero presidente de la mancomunidad Montaña de Riaño. La nueva ordenanza va a permitir a los Ayuntamientos notificar a los propietarios para que mantenga limpia las fincas afectadas por la perimetración de los pueblos. Si no hace esa limpieza entrará el Ayuntamiento a limpiarla, sin que te pueda para un juez la actividad y posteriormente repercutir ese coste al propietario

El plan Infocal va a determinar las medidas que cada consistorio tendrá que tomar para la prevención de incendio lo que afectará a los perímetros, el material y las necesidades que tendrán que disponer como bocas de riego, mangueras, autobombas y otros. Herrero confía que «se puedan recibir ayudas para poder la ejecución de esas limpiezas. Todas las administraciones incluido el Gobierno Central tendrán que implicarse para ayudar a los Ayuntamientos que no van a poder asumir los costes de las limpiezas perimetrales de los pueblos. «Muchos no tenemos tienen capacidad económica para poder asumir esos costes».

La Junta da 22.000 euros a ganaderos y agricultores

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural aprobó la concesión directa de ayudas por valor de 21.978 euros a nueve agricultores y ganaderos no profesionales titulares de explotaciones agrarias dañadas y ubicadas en los municipios afectados por los grandes incendios forestales durante este verano. La Junta ha establecido una ayuda mínima para estos sectores para compensar las pérdidas de producción agrícola y ganadera, muerte de ganado o la pérdida de colmenas con baremos objetivos por hectárea, cabeza, colmena.
