La Diputación de León ha entregado a los Ayuntamientos una ordenanza que permita la entrada en fincas particulares para su limpieza de cara a establecer las zonas de perimetración de los pueblos como primera medida contra futuros incendios. La ordenanza recoge y desarrolla la obligación de los propietarios de toda clase de terrenos de mantenerlos en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público y esta están obligados a realizar la limpieza y desbroce de solares y parcelas antes del 1 de junio de cada año. La idea es que los Ayuntamientos cumplan con el Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Plan Infocal).

El coste de elaboración de este plan lo van a asumir la Diputación de León y la Junta de Castilla y León al 50% cada una. Este plan va a establecer las perimetraciones que tendrá cada pueblo y que implicará que esa zona deberá de estar impía de maleza. En el supuesto de que esa limpieza no la hagan los propietarios deberán hacerlo los Ayuntamientos. «El problema va a ser cuando les digamos a los propietarios de las fincas privadas que tienen que pagar todos los años una cantidad para limpieza y desbroces», según Manuel Herrero presidente de la mancomunidad Montaña de Riaño. La nueva ordenanza va a permitir a los Ayuntamientos notificar a los propietarios para que mantenga limpia las fincas afectadas por la perimetración de los pueblos. Si no hace esa limpieza entrará el Ayuntamiento a limpiarla, sin que te pueda para un juez la actividad y posteriormente repercutir ese coste al propietario

El plan Infocal va a determinar las medidas que cada consistorio tendrá que tomar para la prevención de incendio lo que afectará a los perímetros, el material y las necesidades que tendrán que disponer como bocas de riego, mangueras, autobombas y otros. Herrero confía que «se puedan recibir ayudas para poder la ejecución de esas limpiezas. Todas las administraciones incluido el Gobierno Central tendrán que implicarse para ayudar a los Ayuntamientos que no van a poder asumir los costes de las limpiezas perimetrales de los pueblos. «Muchos no tenemos tienen capacidad económica para poder asumir esos costes».