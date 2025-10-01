Coyanza vuelve a ser escenario para el mushing

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Es una modalidad deportiva que destaca por su espectacularidad y porque supone una alianza entre humanos y perros, que son quienes protagonizan las carreras. El mushing se ha hecho un hueco en los últimos años en varios puntos de la provincia, donde ha registrado una importante afluencia de público que ha hecho que se quede.

La ribera del Esla, en Valencia de Don Juan, se estrenó el año pasado como escenario para las carreras de mushing. Una modalidad deportiva que reunió a un buen número de aficionados y amantes de este deporte.

De regreso

La experiencia para los corredores y participantes fue tan grata que Valencia de Don Juan volverá a ser escenario de esta carrera volverá a reunir las modalidades de carro, patín, bikejorin y canicross, y está vez sube un peldaño más convirtiéndose en sede de la Copa de Castilla y León.

La segunda edición del Mushing Coyanza volverá a tener como escenario el complejo deportivo de Valencia de Don Juan y los alrededores. La prueba deportiva se desarrollará los días 18 y 19 de octubre, dando comienzo a las 09:00 horas de la mañana ambos días. Las inscripciones para participar se podrán realizar en la página de Boomerang Eventos.

Los detalles

En un circuito de 5.3 kilómetros, pensado y adecuado para lograr el mayor espectáculo posible, los corredores y los canes demostrarán sus habilidades en zonas muy técnicas y su velocidad en las rectas.

Además, como novedad este año también habrá una exhibición de Agility, donde los perros deberán superar un circuito de obstáculos en el menor tiempo posible. Este evento está organizado por el Club Mushing León y el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan y cuenta con el respaldo de la Federación de Deportes de Invierno de Castilla y León.

El mushing es un deporte que cada vez gana más adeptos en la provincia de León y una práctica que puede realizarse tanto con nieve cono sin ella. Además, ofrece la oportunidad de disfrutar de naturaleza y perros. en entornos únicos y al aire libre, lo que son también incentivos para su práctica.

En un circuito del más alto nivel, los mushers darán un gran espectáculo para que el público disfrute de esta modalidad deportiva. Debido a las excelentes condiciones del espacio, terreno y organización se espera una muy alta participación con el aliciente de ser prueba oficial de Copa de Castilla y León. La temporada de Mushing comienza en León y donde mejor que en Valencia de Don Juan para ese pistoletazo de salida.