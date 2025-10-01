Incendio de nivel 0 en Acisa de las Arrimadas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este miércoles, un incendio de nivel 0 se declaró en Acisa de las Arrimadas, una localidad del municipio de La Ercina en la provincia de León. Las alarmas sonaron a las 18:00, alertando a las autoridades sobre el fuego.

Inmediatamente, se movilizaron diez medios de extinción al lugar: 3 agentes medioambientales, 2 autobombas, 2 brigadas de refuerzo (brif), 2 helicópteros y un medio adicional.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas del incendio. Se han iniciado las investigaciones pertinentes para esclarecer lo sucedido.