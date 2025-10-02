USO arrasa en las elecciones sindicales del CTR provincial

Publicado por DL León Creado: Actualizado:

La Unión Sindical Obrera (USO) ha conseguido una victoria absoluta en las elecciones sindicales celebradas en la UTE LEGIO VII, empresa que gestiona el CTR de León, alcanzando la totalidad de los puestos en el Comité de Empresa.

El candidato Fernando Abella García, en representación de la USO, ha encabezado esta

candidatura que ha contado con el respaldo mayoritario de la plantilla, logrando 9 de 9

delegados posibles y dejando sin representación a otras fuerzas sindicales.

Con este resultado, la USO se consolida como la fuerza sindical de referencia en la empresa,

fruto de la confianza depositada por los trabajadores en un proyecto basado en la cercanía, la

defensa de los derechos laborales y el compromiso firme con todas las categorías

profesionales.

“Este apoyo masivo de los compañeros es un orgullo y una gran responsabilidad. Nuestro objetivo seguirá siendo mejorar las condiciones laborales y velar por los intereses de todos los

trabajadores de la UTE Legio VII”, ha declarado Fernando Abella García, representante de la candidatura y que, desde ya, insta a la Diputación Provincial, así como a la UTE a sentarse de manera urgente para firmar un nuevo convenio laboral, así como aclarar y

resolver la inversión de la Planta, para adecuarnos a las exigencias que nos pide la Unión Europea.

La USO agradece a toda la plantilla la participación en este proceso y reafirma su compromiso de seguir trabajando con transparencia, honestidad y dedicación para construir un futuro más justo en el ámbito laboral.